Garimpeiros que invadiram território Xipaya foram liberados, afirmam indígenas

247 - Lideranças da tribo xipaya disseram que os garimpeiros responsáveis pela invasão ao território indígena Xipaya, no sudoeste do Pará, no último sábado (16), foram liberados dentro da reserva extrativista na tarde deste domingo (17). Índios afirmaram que os garimpeiros apenas prestaram esclarecimentos no local da apreensão e não chegaram a sair das terras indígenas. A informação foi publicada pelo portal G1.

A balsa em que estavam os garimpeiros foi encontrada em um local conhecido como Riozinho do Anfrísio, na zona rural de Altamira, Sul do Pará.

De acordo com informações divulgadas na noite de sábado (16) pelo Ministério da Justiça, a embarcação levada sete pessoas. Duas eram adolescentes, que foram apreendidos e estão sob cuidados da Justiça.

A pasta informou que os cinco adultos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Itaituba, sudeste paraense.

A Procuradoria-Geral da República informou que investigará a invasão dos garimpeiros.

