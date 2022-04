PGR vai investigar invasão de terra indígena no Pará

Apoie o 247

ICL

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou a investigação sobre a invasão do território indígena Xipaya, no sudoeste do Pará. Garimpeiros invadiram a área e atacaram indígenas.

De acordo com a PGR, Aras também encaminhou ao presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) o depoimento de uma das lideranças da comunidade Xipaya.

Uma equipe da Força Nacional de Segurança foi enviada ao local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE