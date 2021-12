Garimpo na Amazônia: autorizações do general Heleno beneficiam empresa autuada pelo Ibama e garimpeiro com dragas

O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) liberou o avanço de sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira (AM) edit

247 - Empresa infratora ambiental será beneficiada pela decisão do general Augusto Heleno de autorizar o avanço de sete projetos de exploração de ouro em uma região praticamente virgem da Amazônia.

O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) liberou o avanço de sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira (AM). O lugar é conhecido como Cabeça do Cachorro e está no extremo noroeste do Amazonas. Na região vivem 23 etnias indígenas.

Entre os beneficiados, estarão a SF Paim, que fará pesquisa de ouro em São Gabriel da Cachoeira. A empresa teve uma área interditada pelo Ibama em 31 de julho de 2021, com inclusão na lista de embargos em 2 de setembro. A área fica em Tapauá (AM).

Décio José Weis, garimpeiro integrante da diretoria da Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia, também recebeu autorização de Heleno. A cooperativa busca "regularizar a exploração mineral na Amazônia" e "está restrita ao garimpo no leito do rio, praticado por dragas de sucção", como consta no site da entidade.

Ele obteve duas autorizações para atuar com pesquisa de ouro na região de Japurá (AM), em assentimentos de 4.744 hectares e 3.091 hectares. Os atos do ministro de Heleno foram assinados em agosto e dezembro de 2021. (Com informações da Folha de S.Paulo).

