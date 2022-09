Inpe: total de queimadas na Amazônia em 2022 supera o acumulado do ano passado

Apoie o 247

ICL

247 - O número de queimadas na Amazônia até terça-feira (19) superou o total registrado em todo o ano de 2021. Foram contabilizados 76.587 focos de incêndio na região. No ano passado inteiro, foram 75.090, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em setembro deste ano, a Amazônia teve 18.374 focos em uma semana, quase 10% a mais que em todo o mês de setembro de 2021.

O ano de 2022 teve a maior taxa de alerta de desmate para um primeiro semestre em sete anos de medição na Amazônia Legal. A região representa 59% do território brasileiro e passa por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.