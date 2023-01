Lula anuncia decreto para acabar com garimpo em territórios indígenas

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (30) ter assinado um decreto para permitir às Forças Armadas e aos ministérios da Defesa e da Saúde que impeçam a atuação de garimpeiros nas terras indígenas do Norte do país. A declaração foi dada depois de se reunir com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e empresários alemães no Palácio do Planalto.

Lula afirmou que seu governo não autorizará novas pesquisas minerais em áreas indígenas e colocará fim ao garimpo.

“Temos que parar com a brincadeira, não terá mais garimpo. O governo brasileiro vai tirar e acabar com qualquer garimpo a partir de agora”, disse o petista. “E não vai haver mais, por parte da agência de minas e energia, autorização para alguém fazer pesquisa em qualquer área indígena”.

A declaração vem em meio à crise humanitária dos yanomamis no Norte do país, causada, em grande parte, pela contaminação gerada pelo garimpo ilegal nos rios dos territórios indígenas dessa etnia.

