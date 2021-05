PF diz que Salles nomeou agente da Abin para remover fiscal do Ibama

Segundo a PF, o agente da Abin André Heleno Azevedo Silveira teria agido no sentido de remover o fiscal do Ibama Carlos Egberto Rodrigues Júnior para a área de licenciamento, fazendo com que ele perdesse as prerrogativas de fiscal ambiental federal edit

247 - No pedido que autorizou a busca e apreensão e quebra de sigilo bancário contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Polícia Federal (PF) apontou a atuação de um agente da Agência Brasileira de Informação (Abin) para interferir na fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a PF, o agente da Abin André Heleno Azevedo Silveira teria agido no sentido de "obstaculizar eventual investigação da Polícia Federal".

Nomeado por Salles para o cargo de coordenador de Inteligência de Fiscalização em 20 de agosto de 2020, André atuou na remoção do fiscal do Ibama do Carlos Egberto Rodrigues Júnior para a área de licenciamento, sem prévia comunicação.

Com a mudança, aponta a PF, ele "perderia as prerrogativas de fiscal ambiental federal, dentre elas as credenciais de acesso aos sistemas informatizados".

