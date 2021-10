Proteção ambiental do Rio Amarelo mostra determinação chinesa no caminho verde

A ecocivilização foi sempre um tema importante durante as visitas de inspeção no país de Xi Jinping edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou recentemente uma visita ao estuário do Rio Amarelo na província de Shandong e convocou, no local, um simpósio para promover a proteção ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade da bacia do Rio Amarelo.

O líder chinês assinalou a importância de promover a proteção abrangente do Rio Amarelo e assegurar efeitos evidentes na proteção ambiental da bacia do Rio Amarelo e promoção de seu desenvolvimento de alta qualidade. Tudo isso demonstra a determinação firme da China de seguir um caminho de modernização que prioriza o ecossistema e destaca a responsabilidade ambiental.

Sendo o segundo maior rio da China, o Rio Amarelo serve como uma barreira ecológica do país e uma região importante de concentração de atividades populacionais e desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, o Rio Amarelo também é um dos rios com a maior contenção de areia e o mais difícil de administração do mundo.

Durante milênios, a nação chinesa tem lutado contra desastres naturais, como a seca e a inundação do Rio Amarelo. Desde a fundação da Nova China, sobretudo desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em 2012, o desenvolvimento socioeconômico da bacia do Rio Amarelo conseguiu êxitos notáveis.

O presidente Xi Jinping sempre presta atenção à conservação ecológica do Rio Amarelo. Ele já visitou todas as províncias e regiões ao longo desse rio. Há dois anos, o líder chinês presidiu um simpósio no qual a proteção ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade do Rio Amarelo foram definidos como estratégias nacionais importantes.

Durante esta sua visita ao estuário do Rio Amarelo, Xi Jinping ouviu relatórios sobre a proteção da natureza no delta do Rio Amarelo e inspecionou o meio ambiente no pantanal do local.

O dirigente apresentou as exigências como tratar de forma apropriada as relações entre a proteção ecológica e o desenvolvimento, coordenar o desenvolvimento e a segurança e se ater ao caminho de desenvolvimento verde e de baixo carbono.

Durante a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), sediada recentemente na China, Xi Jinping assinalou a importância da “coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza” e fomentou que a China continuará promovendo a melhoria da ecocivilização.

Vale notar que nos últimos anos, a ecocivilização foi sempre um tema importante durante as visitas de inspeção no país de Xi Jinping. Isso salientou a posição significativa da construção da ecocivilização na governança da China, que vai adotar mais ações concretas para contribuir com a resposta aos desafios ecológicos e ambientais no mundo.

