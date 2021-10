​Xi Jinping visita o estuário do Rio Amarelo em Dongying

O presidente chinês também visitou o centro de monitoramento ecológico do Delta do Rio Amarelo e a Reserva Natural Nacional do local edit

Rádio Internacional da China - O presidente e também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, inspecionou na quarta-feira (20) o estuário do Rio Amarelo em Dongying, na província de Shandong. Ele também visitou o centro de monitoramento ecológico do Delta do Rio Amarelo e a Reserva Natural Nacional do local, inspecionando a situação da água e o ambiente ecológico do pantanal, para conhecer a preservação e o desenvolvimento de alta qualidade da bacia hidrográfica do Rio Amarelo.

