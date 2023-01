Quase 100 crianças morreram na terra Yanomami, diz Ministério dos Povos Indígenas

Apoie o 247

247 - O Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, informou nessa sexta-feira (20) que 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. As vítimas foram crianças entre um a 4 anos. As causas da morte foram, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia. Também foram confirmados 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, distribuídos entre 37 Polos Base. As faixas etárias mais afetadas são maiores de 50 anos, seguida pela faixa etária de 18 a 49 e 5 a 11 anos.

De acordo com informações publicadas neste sábado (21) pelo portal G1, a pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

O Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Boa Vista (RR) para acompanhar os trabalhos dos ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na terra Yanomami.

