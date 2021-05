Técnicos do Ibama denunciam exportação de três mil cargas de madeira da Amazônia sem autorização do órgão

Os relatos foram feitos por dois técnicos do Ibama à Polícia Federal, no âmbito da Operação Akuanduba, que investiga inclusive o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles edit

247 - Técnicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) disseram à Polícia Federal que aproximadamente três mil cargas de madeira da Amazônia no Pará foram exportadas ao exterior sem autorização do órgão.

Tais cargas seguiam o mesmo padrão dos três carregamentos de madeira retidos nos Estados Unidos e que deram origem à Operação Akuanduba, que investiga inclusive o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

De acordo com a Folha de S. Paulo, dois técnicos do Ibama passaram as informações à PF. Ambos atuavam diretamente na área de fiscalização de exportações. Eles foram ouvidos como testemunhas.

