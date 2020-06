247 faz seu primeiro Encontro de Transparência com assinantes

A proposta é dialogar com os apoiadores sobre estratégia empresarial, compartilhar dados do site Brasil 247 e da TV 247, além de prestar contas sobre o papel que os assinantes e membros desempenham no nosso crescimento edit

247 - Na próxima sexta-feira, 12 de junho, às 16h, o 247 fará seu primeiro Encontro de Transparência exclusivo com assinantes solidários do Brasil 247 e membros da TV 247, através de uma live no Youtube.

A proposta é dialogar com os apoiadores sobre a estratégia empresarial, compartilhar dados do site Brasil 247 e da TV 247, assim como prestar contas sobre o papel que os assinantes e membros desempenham no crescimento do veículo.

O plano é que este tipo de encontro se torne uma prática de prestação de contas e de diálogo.

Participarão da conversa Leonardo Attuch, editor-responsável do 247, Gisele Federicce, diretora de conteúdo, Pablo Nacer, gerente de audiência e inteligência corporativa, e Renê Guedes, consultor em gestão.

Os assinantes e membros receberão o link de acesso ao encontro por email.

