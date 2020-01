247 pede desculpas aos leitores por ter publicado artigo que celebrava a morte do general Soleimani

Coluna de opinião de Mauro Nadvorny comemorava a morte do general iraniano Qassem Soleimani, ordenada por Donald Trump. O 247 não admite celebração de mortes, em qualquer circunstância. O texto foi retirado do ar edit

247 - O Brasil 247 pede desculpas aos seus leitores por ter publicado - por algumas horas - nesta sexta-feira 3 uma coluna de opinião que comemorava o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. O 247 não admite celebração de mortes, em qualquer circunstância.

O texto, de autoria de Mauro Nadvorny, colunista do 247, já foi retirado do ar e do Twitter, onde também chegou a ser compartilhado.

A morte do general Soleimani se deu por meio de um ataque terrorista no aeroporto de Bagdá por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que perde espaço e influência na região.

Na avaliação do ex-chanceler Celso Amorim, trata-se do momento mais perigoso na relação entre Estados desde a crise dos mísseis (Cuba), em 1960. "Nunca estivemos tão próximos de um conflito armado direto entre dois Estados", acredita.