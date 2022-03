"A guerra contra o Brasil ainda está em curso e a virada pode acontecer nas eleições de 2022", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247 neste sábado (12), afirmou que assim como os Estados Unidos atuaram na Ucrânia para assumir o controle do país a partir da figura do presidente Volodymyr Zelensky, eles também promoveram uma "guerra" no Brasil para assaltar as riquezas de seu território.

A "guerra", segundo Carvalho, ainda está ocorrendo e a eleição do ex-presidente Lula (PT) pode ser a "virada". "Eles também atuaram no Brasil para desestabilizar o governo, que na ocasião participava da criação de um outro eixo geopolítico, o Brics. Nós perdemos. Foi uma guerra contra o Brasil e essa guerra ainda está em curso. A virada pode se dar na eleição, mas hoje nós somos território ocupado, infezlimente, por interesses estrangeiros".

A prova desta "guerra", segundo o jornalista, é o sucateamento da Petrobrás e a disparada no preço dos combustíveis. Com a política de preços da estatal atrelada ao dólar, os brasileiros pagam valores exorbitantes na gasolina, enquanto a Petrobrás, empresa pública e brasileira, distribui grandes dividendos a acionistas privados e estrangeiros. "Estamos nadando em petróleo, porque o Brasil produz mais do que consome, e estamos pagando uma gasolina absurda. Por quê? Consequência da guerra. Eles queriam a guerra para poder ter controle sobre as riquezas do Brasil", afirmou Carvalho.

