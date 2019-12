‘A homofobia é nítida’, diz Porchat sobre ataque ao Porta dos Fundos

Ator Fabio Porchat cobrou nesta quarta-feira (25) que a polícia identifique e puna rapidamente os suspeitos do ataque com coqueteis molotov contra a produtora do Porta dos Fundos, que retratou Jesus como gay. "A homofobia é nítida nesse caso. A pessoa pode ser alta, baixa, branca, negra, gay, hétero. Para os homofóbicos, ser gay é xingamento. Aí é que mora o preconceito" edit