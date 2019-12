"Não vão nos calar!", diz Fabio Porchat após ataque terrorista ao Porta dos Fundos

O ator Fabio Porchat condenou o ataque com coquetéis molotov contra a produtora do canal Porta dos Fundos nesta terça-feira (24), no Rio. "Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte...", escreveu Portchat edit

247 - O ator Fabio Porchat condenou o ataque com coquetéis molotov contra a produtora do canal Porta dos Fundos nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro.

"Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte...", escrveu Portchat pelo Twitter, ao compartilhar notícia sobre o ataque.

De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis molotov foram jogados na fachada do imóvel.

O ataque acontece no momento em que o "Especial de Natal do Porta dos Fundos" deste ano é alvo de reações de grupos ligados ao bolsonarismo e cristão de diversas denominações nas redes sociais, por conta da maneira como retratou Jesus no especial (leia mais no Brasil 247).