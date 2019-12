Produtora do Porta dos Fundos é alvo de ataque com coquetel molotov

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis molotov foram jogados no imóvel onde funciona a produtora. Em nota, o "Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência" e reforça que seguirá em frente "mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão" edit

247 - A produtora responsável pelos programas Porta dos Fundos foi alvo de um ataque nesta terça-feira (24), no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis molotov foram jogados na fachada do imóvel.

Em nota, a assessoria informou que o "Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos" e reforça que seguirá em frente "mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão".

O ataque acontece no momento em que o "Especial de Natal do Porta dos Fundos" deste ano é alvo de reações de grupos ligados ao bolsonarismo e cristão de diversas denominações nas redes sociais, por conta da maneira como retratou Jesus no especial.

No ataque não houve vítimas, mas parte da recepção foi danificada e, segundo integrantes do grupo, caso não houvesse um segurança no local, todo o prédio teria sido incendiado, já que o fogo foi contido por um funcionário que estava no prédio.

De acordo com reportagem do G1, o segurança do estabelecimento viu uma moto na contramão e uma picape passando na hora em que os dois artefatos foram jogados.