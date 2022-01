"A Record está se preparando para uma cruzada para reeleger Bolsonaro", diz Juremir Machado

Apoie o 247

247 - O jornalista Juremir Machado, demitido do Correio do Povo nos últimos dias após sofrer censura por parte do bispo e empresário Edir Macedo, falou à TV 247 que "a Record está se preparando para uma cruzada para reeleger Bolsonaro".

"A Record, além de ser da Igreja Universal, têm um partido, o Republicanos. Então eles estão completamente alinhados ao governo. Chegou um momento em que eles disseram: 'nós somos governo, estamos com o governo e vamos mostrar realmente o que nós pensamos'", declarou.

"Eles pretendem usar os veículos aqui em uma campanha pró-Bolsonaro", disse.

