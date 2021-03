Adnet entra na gincana da FGV como Bolsonaro para apoiar a turma do AI5 (vídeo)

Adnet imitou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para dizer que está apoiando a turma do AI5 edit

DCM - Nesta quinta-feira (25), um mal-entendido entre os calouros da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) fez com que personalidades como Xuxa Meneghel, Sergio Moro, Rubens Barrichello, os deputados Rodrigo Maia e Marco Feliciano e até o ator americano Ed O’Neill (do seriado “Modern Family”) enviassem vídeos de apoio aos alunos que participam de uma gincana de integração na instituição.

O humorista Marcelo Adnet, mais uma vez, não perdeu a oportunidade e aproveitou para fazer uma chacota com seus vídeos diários.

Dessa vez, Adnet imitou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para dizer que está apoiando a turma do AI5.

Inicialmente, os vídeos foram enviados a pedido dos calouros para uma primeira tarefa da gincana iniciada nesta semana. O objetivo era conseguir o máximo de apoio possível para as suas classes. Segundo o Diretório Acadêmico Getúlio Vargas, porém, eles compreenderam a instrução erroneamente. O pedido da organização do evento era para que as turmas pedissem apoio de “pessoas famosas da torcida” da FGV.

Depois de toda confusão os alunos viraram motivo de chacota nas redes.

Confira abaixo a imitação de Adnet:

Alô turma AI5 da FGV pic.twitter.com/SFbmrGHx1a — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 25, 2021

Moro x Lula x Jair pic.twitter.com/AhFDmZpREo — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 10, 2021

