Afiliada da Globo demite segunda jornalista em três meses por estar 'acima do peso'

Marcela Mesquita comunicou ter sido afastada do time de repórteres que aparecem no vídeo por estar "fora do padrão" edit

247 - A jornalista Marcela Mesquita, em publicação no Instagram nesta segunda-feira (10), comunicou ter sido demitida da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo em São José dos Campos. O chocante, porém, vem em seguida: ela conta ter sido "afastada da reportagem", ou seja, tirada do time de repórteres que aparecem nas câmeras, por estar acima do peso.

"Agradeço aos amigos que fiz lá dentro. Agradeço pela parceria e, principalmente, por terem me dado a mão quando tiraram o meu chão. Quando fui afastada da reportagem por estar acima do peso, foram os meus amigos que não me deixaram cair. Os de lá e os de cá", escreveu Marcela da publicação.

Ao UOL, a jornalista deu mais detalhes: "fiquei quase dois anos e meio na geladeira. Na época, fui informada pela chefe de redação, Terezinha Almeida, que a direção tinha decidido me afastar porque eu estava 'fora do padrão', 'acima do peso'. Foram esses os termos que usaram".

Em janeiro de 2020, a mesma afiliada já havia tomado atitude semelhante ao demitir a jornalista Michelle Sampaio por também estar acima do peso. Ela havia sido forçada a emagrecer para voltar a aparecer no vídeo, mas acabou sendo dispensada por não conseguir voltar ao peso em que estava antes de engravidar da primeira filha.

