AGU notifica IstoÉ e pede direito de resposta por capa que retrata Bolsonaro como Hitler

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou notificação extrajudicial à revista IstoÉ solicitando direito de resposta à capa da publicação que retrata Jair Bolsonaro como Hitler.

A ilustração retrata Bolsonaro com bigode característico do líder nazista, com a palavra “genocida”. Na matéria "As Práticas Abomináveis do Mercador da Morte", a IstoÉ diz que o chefe do governo brasileiro "patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista”.

A AGU afirma que “essa veiculação não condiz com a verdade dos fatos” e que “a notícia veiculada atinge direta e indevidamente a imagem do Presidente da República, como chefe de Estado e do governo no país e no exterior”, informa o site JOTA.

PUBLICIDADE

Além disso, teria se mostrado “o periódico, estranhamente, omisso sobre os programas e avanços públicos desenvolvidos pelo Estado Brasileiro na seara da saúde desde o início da crise sanitária, no que repercute em difusão de informações dotadas de parcialidade, com prejuízos não só ao agente alvo de infundada criminalização, mas ao público leitor, o que corrobora a pertinência deste pedido de resposta”.

A AGU recomenda ainda que, na próxima edição, o título seja “Vidas, empregos, dignidade”. O órgão solicitou uma nova capa exaltando Bolsonaro.

PUBLICIDADE

A notificação extrajudicial é assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, pelo procurador-geral da União, Vinicius Torquetti Rocha, e por Bruno Luiz Dantas de Araújo Rosa, adjunto do AGU.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE