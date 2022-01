Alvo de um abaixo-assinado de seus próprios jornalistas, Folha defende a publicação de artigo considerado racista

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que foi alvo de um abaixo-assinado de seus próprios jornalistas acusando a publicação de abrir espaço para o racismo, defendeu seu suposto direito de publicar texto considerado racista.

"Os 208 remetentes (192 identificados, 16 anônimos) afirmam que 'buscar audiência às expensas da população negra é incompatível com estar a serviço da democracia'", aponta o jornal, em reportagem sobre o caso publicada nesta quinta-feira. Em seguida, o jornal se defende. "Além do treinamento exclusivo para negros, que está com inscrições abertas para a sua segunda edição, a Folha criou o cargo de editor de Diversidade, aumentou o número de colunistas negros e levou em conta a questão identitária na formação do novo Conselho Editorial", aponta o texto.

"A Direção da Folha reconhece o abaixo-assinado como um instrumento legítimo de manifestação, mas afirma que o conteúdo vai contra a pluralidade e a defesa intransigente da liberdade de expressão, pilares do Projeto Folha", aponta ainda o jornal. "Será organizado um seminário interno para discutir pluralismo e a questão racial", pontua a Folha.

