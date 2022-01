Jornalistas da Folha de S Paulo se rebelam contra direção do jornal. "Racismo é fato concreto", fazem advertência aos chefes

Apoie o 247

247 – “Nós, jornalistas da Folha aqui subscritos, vimos por meio desta carta expressar nossa preocupação com a publicação recorrente de conteúdos racistas nas páginas do jornal”, diz texto de “Carta Aberta e Jornalistas da Folha à Direção do Jornal”. No final do texto, que é um protesto contundente contra a publicação de artigo do intelectual Antônio Risério em que ele fala de “racismo reverso”, seguem-se assinaturas de 186 profissionais da publicação controlada pela família Frias de Oliveira (também controladora do portal Uol).

“O episódio a motivar esta carta foi a publicação de artigo de opinião intitulado ‘Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo’ (Ilustrada Ilustríssima, 16/1), em que Antonio Risério identifica supostos excessos das lutas identitárias, que estariam levando a racismo reverso”, escrevem os jornalistas no texto da carta.

“O racismo é um fato concreto da realidade brasileira, e a Folha contribui para a sua manutenção ao dar espaço e credibilidade a discursos que minimizam sua importância. Dessa forma, vai na contramão de esforços importantes para enfrentar o racismo institucional dentro do próprio jornal, como o programa de treinamento exclusivo para negros”, dizem ainda.

Os jornalistas, no abaixo-assinado, deixam claro reconhecerem ser o pluralismo de opinião uma das bases do projeto editorial da Folha. Mas, advertem: “ o jornalismo deve defender, como a verdade e o respeito à dignidade humana. A Folha não costuma publicar conteúdos que relativizam o Holocausto, nem dá voz a apologistas da ditadura, terraplanistas e representantes do movimento antivacina. Por que, então, a prática seria outra quando o tema é o racismo no Brasil?”

Até o momento da publicação deste texto no Brasil 247 a direção do jornal paulista não havia se pronunciado.

