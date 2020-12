Anitta revela que sofreu estupro na adolescência

A contora revelou que foi vítima de estupro na adolescência por um homem com quem se relacionou. Anitta disse que sentia medo do agressor pela forma como ele a tratava edit

247 - Em um desabafo, a cantora Anitta revelou que foi vítima de estupro na adolescência por um homem com quem se relacionou. O depoimento ocorreu no primeiro episódio da série documental “Anitta: Made In Honório”.

"Eu tinha medo dele, ele era autoritário comigo", desabafou.

Anita disse que "Quando eu tinha 14 para 15 anos, conheci uma pessoa. Ele estava muito nervoso, muito estressado. Eu estava com bastante medo das reações dele e perguntei se ele queria ir para um lugar só nós dois. Rapidamente, ele parou o estresse e perguntou se eu tinha certeza”, relembrou.

“Eu falei que sim. Hoje eu tenho plena certeza que eu falei 'sim', porque eu tinha muito medo do estresse dele", acrescentou.

