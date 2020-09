Após ataque da Secom a Adnet, a internet ironiza Tas e questiona: era em Cuba que não se podia fazer humor?

Depois da agressão do governo Bolsonaro ao humorista Marcelo Adnet, que criticou um vídeo ridículo de Mário Frias, internautas colocaram a palavra Cuba nos trending topics. Isso porque Marcelo Tas disse no Roda Viva com Adnet que Cuba proibia o humor. Mas a ditadura é aqui edit

247 - Após a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Jair Bolsonaro atacar o humorista Marcelo Adnet, que imitou o secretário de Cultura, Mário Frias, internautas ironizaram Marcelo Tas afirmar que autoridades de Cuba proibem o humor.

"Então essa é a paródia do @MarceloAdnet que o governo não quer que as pessoas assistam? Poxa, então NÃO vamos compartilhar, né? Ai ai, e eu achava que era em Cuba que não podia tirar sarro do governo...", disse um usuário no Twiter.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou na tarde deste sábado (5) que representará a Secom no Ministério Público Federal (MPF) por improbidade administrativa. O canal oficial da Secom foi usado para atacar Marcelo Adnet.

O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) também disse no Twitter que denunciará Frias à Comissão de Ética da presidência.

O ator Mário Frias chamou Adnet de "garoto frouxo e sem futuro", "crápula" e "Judas".

Então essa é a paródia do @MarceloAdnet que o governo não quer que as pessoas assistam?

Poxa, então NÃO vamos compartilhar, né?



Ai ai, e eu achava que era em Cuba que não podia tirar sarro do governo...pic.twitter.com/yQf3uwEG6c September 5, 2020

Em Cuba nem têm humoristas. — Philippe Siqueira (@philippesiq) September 5, 2020

