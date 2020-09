Secretário de Cultura Mário Frias ataca Marcelo Adnet nas redes sociais após paródia

Perfil da Secom do governo Bolsonaro atacou o humorista Marcelo Adnet no Twitter após o secretário Mário Frias ter sido parodiado por ele. No post, Frias chama Adnet de “garoto frouxo e sem futuro”, “crápula” e “Judas” edit

247 - Mário Frias, secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para atacar o humorista Marcelo Adnet após ter sido parodiado por ele em decorrência de um vídeo publicado pela Secretaria de Comunicação (Secom) anunciando uma ‘bela e grandiosa” série sobre a história do Brasil. Em sua conta no Instagram, Frias chama Adnet de “garoto frouxo e sem futuro”, “criatura imunda”, “crápula” e “Judas”.

“Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais”, diz um trecho da postagem de Frias.

Na paródia que provocou a ira do secretário de Cultura, Adnet faz o papel de um Frias perdido, sem ideia do que fazer no cargo que ocupa. Em resposta a Frias, o humorista usou o Twitter para afirmar que “até o secretário Frias recomendou no Instagram dele! Vale conferir o post!”.

Confira as postagens de Mário Frias e de Marcelo Adnet sobre o assunto.

Até o Secretário Frias recomendou no instagram dele! Vale conferir o post! A Secom deve replicar em suas redes! — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 5, 2020

