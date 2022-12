Após Bolsonaro fugir do Brasil, Lula publica clipe de "Tá na hora do Jair já ir embora"

Hit de Juliano Maderada que marcou a campanha do líder petista nas eleições deste ano recomenda a Bolsonaro: "arruma as suas malas, dá no pé e vá-se embora" edit

247 - Após Jair Bolsonaro (PL) sair pela porta dos fundos do Brasil e fugir rumo aos EUA no início da tarde desta sexta-feira (30), o presidente diplomado, Lula da Silva (PT), aproveitou a oportunidade para brincar com a situação e publicou, em seu perfil do Twitter, o videoclipe da música "Tá na hora do Jair já ir embora".

O hit de Juliano Maderada marcou a campanha do líder petista nas eleições deste ano. Em sua letra, a música recomenda a Jair Bolsonaro: "arruma as suas malas, dá no pé e vá-se embora."

