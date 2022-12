Bolsonaro sai do governo pela porta dos fundos e voa para os EUA; acompanhe

Apoie o 247

247 - Após fazer seu último pronunciamento na Presidência da República, no qual pediu desculpas a seus apoiadores por não dar um golpe de Estado no Brasil, Bolsonaro sai pela porta dos fundos e viaja para os Estados Unidos no início da tarde desta sexta-feira (30).

A decolagem está prevista para 13h45, partindo de Brasília, e o pouso para aproximadamente 22h (horário de Brasília), em Orlando, na Flórida. O voo é rastreado pela plataforma FlightAware.

Com a viagem, fica confirmada a ausência de Bolsonaro na cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência. Ele não participará do evento e, consequentemente, também não transmitirá a faixa presidencial a seu sucessor.

