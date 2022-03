Apresentador da Record é substituído ao vivo após ser acusado de agredir amante (vídeo)

Apoie o 247

247 - O apresentador Daniel Santos, do "Balanço Geral Curitiba" (RIC TV), da afiliada da RecordTV no Paraná, foi substituído nesta segunda-feira (7) ao vivo durante o programa, após ser acusado de agredir a amante. No seu lugar, entrou Guilherme Rivaroli, que explicou aos telespectadores o motivo da substituição.

"Gente, hoje cinco minutos depois desse programa entrar no ar, a RIC TV foi comunicada que uma mulher estava na Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrência contra o apresentador Daniel Santos, que começou hoje a substituir o Jasson Goulart durante o período de férias do nosso apresentador titular", disse Ravaroli.

"Diante dessa denúncia e certa que ela precisa ser esclarecida de forma a não deixar dúvidas, a RIC TV me chamou para assumir a apresentação do programa na edição de hoje. A RIC TV declara que é expressamente contra qualquer tipo de violência, em especial contra a mulher", continuou.

"Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos seguir sem prestar esse esclarecimento. Acompanhamos todos os desdobramentos do caso e de forma transparente nós comunicaremos diretamente com vocês o que está acontecendo. Assim como sempre fizemos e estamos fazendo neste momento", complementou.

Assista ao vídeo a partir de 1h04min13s de programa:

