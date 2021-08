Aroeira: militares na CPI viram indivíduos assustados

Para o cartunista, eles demonstram que não há uma corporação por trás deles: “há uma mesquinhez, uma quadrilha formada por gente que se conheceu no Exército”. Assista na TV 247 edit

247 - O chargista Renato Aroeira, em entrevista à TV 247, observou um certo pânico dos militares que comparecem à CPI da Covid no Senado. Alguns desses militares, por exemplo, que já foram flagrados pedindo a deposição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como o tenente-coronel da reserva Helcio Bruno de Almeida , recorrem ao mesmo tribunal em busca do direito de permanecer em silêncio durante depoimento à comissão.

Para Aroeira, o medo dos militares perante à CPI “é um sinal de que não têm a corporação com eles. Eles viram indivíduos assustados, como o Bolsonaro está se mostrando também um indivíduo assustado, mas do tipo agressivo”.

Segundo o cartunista e músico, os militares que comparecem à CPI são, na realidade, membros de uma quadrilha que se conheceram na caserna. “Não há uma corporação por trás desses militares. Há uma mesquinhez, uma quadrilha formada por gente que se conheceu no Exército, mais ou menos como se tivesse sido na sauna, no bar ou na igreja. O que a gente tem visto é que os tipos de quadrilha que se organizaram são esses poderes, essas forças. Os evangélicos, digamos que ‘por mérito próprio’, conseguiram cavar um lugar na política. Mas os militares ganharam de presente esses 6 mil cargos. Mas você percebe que era uma quadrilha que não tem a corporação. Você tem um monte de gente que usava farda e que nem tem a manha que as quadrilhas habituais que trafegam lá têm. Os caras ficam apavorados mesmo, estão assustados”.

