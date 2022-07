Astrid Fontenelle reconhece erro grosseiro com Marisa Monte no Saia Justa

Apoie o 247

247 - Astrid Fontenelle decidiu reparar o erro cometido com Marisa Monte e pediu desculpas à cantora na internet. A apresentadora do Saia Justa riu após ouvir de Claudia Raia que a artista havia perdido a virgindade com Alexandre Frota. A declaração levou a atriz a se desculpar, e agora Astrid fez coro ao arrependimento. "O riso não cabia ali", admitiu. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Quando eu saí de lá, meu telefone estava com algumas ligações, galera me falando sobre a repercussão de uma saia-justa que aconteceu. E de fato aconteceu. E de fato, depois de tantos anos de carreira, eu constato que, num programa ao vivo, a gente nunca sabe como vai reagir", começou Astrid no próprio Instagram.

"Nos dias de hoje, até isso a gente tem que ter uma pausa depois da reação e reorganizar. Porque a minha reação diante de uma saia justa foi de riso --e o riso não cabia ali. Acho que se o programa tivesse mais três minutos eu já tinha sacado isso. Eu tinha pedido desculpa na hora. Então: desculpa", afirmou.

Na sequência, Astrid disse que, após a situação, é hora de seguir em frente, tomando a situação como um aprendizado. "Vamos seguindo com mais empatia, sororidade, afeto, amorosidade. De minha parte está combinado", finalizou.

