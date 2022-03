Atriz da Globo, que está ao ar em novela, é diagnosticada com câncer

Apoie o 247

247 - No ar em Um Lugar ao Sol no papel de Elenice, Ana Beatriz Nogueira descobriu que está com câncer no pulmão. O diagnóstico é de um tumor em estágio inicial, e a atriz de 54 anos passará por cirurgia para retirá-lo. Ela deve voltar ao trabalho na Globo em maio, quando começa a gravar a novela Olho por Olho, novela das 21h que estreará após Pantanal. A reportagem é do portal Notícias da TV.

As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Segundo ela, Ana Beatriz teve influenza e por isso precisou fazer uma tomografia. O exame detectou um pequeno tumor no pulmão. As perspectivas de recuperação são boas, já que os planos de contar com a atriz no elenco de Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro, seguem confirmados.





Em fevereiro de 2018, Ana Beatriz Nogueira revelou que, desde 2009, sofre de esclerose múltipla, doença autoimune que pode afetar os nervos, a sensibilidade do corpo e a coordenação motora. A atriz teve surtos enquanto gravava Caminho das Índias (2009) e contou, na época, que foi muito difícil receber o diagnóstico: "Achei que era o fim".

A síndrome tem sido mantida sob controle."Não estou doente, tenho uma doença. Gosto de ver a esclerose múltipla como uma característica", afirmou, em 2018.

Atualmente, Ana Beatriz segue aparecendo nos capítulos finais de Um Lugar ao Sol, que já foram todos gravados. A personagem dela terá um desfecho trágico.

