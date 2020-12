Atriz Maria Zilda critica a Globo por gravar novelas na pandemia: ‘Mais de 20 atores com Covid-19’

"Botaram os atores dentro de um estúdio com ar condicionado para gravar. Com todo protocolo e todo mundo fazendo teste. E estão aí: mais de 20 atores com Covid-19", afirmou a atriz Maria Zilda Bethlem edit

247 - A atriz Maria Zilda Bethlem criticou a retomada de gravações das novelas da Globo na pandemia do coronavírus. "É o avião, o cinema, o estúdio da TV Globo… Está aí a prova. Eles fizeram todo o protocolo, fizeram tudo direitinho como acharam que daria certo. Botaram os atores dentro de um estúdio com ar condicionado para gravar. Com todo protocolo e todo mundo fazendo teste. E estão aí: mais de 20 atores com Covid-19", disse.

A artista concedeu entrevista ao ator Marcos Frota e os relatos foram publicados na segunda-feira (7) pelo site Notícias da TV, em reportagem no portal Uol.

"Eduardo Galvão está muito mal. Marieta Severo também está internada. Tem muita gente. Lázaro Ramos. A Taís [Araujo], a mulher dele", continuou.

"Tanto que ele não fez live comigo porque falou: 'Zildinha, eu faço tudo. Faço o ator, a câmera, a edição. Faço tudo'. Mas não saía de lá. Ficava num estúdio com ar condicionado. Então, não recomendo. Não recomendo", acrescentou.

