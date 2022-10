Augusto Nunes ataca Lula e é afastado da Jovem Pan após descumprir decisão do TSE

O jornalista bolsonarista Augusto Nunes afirmou que foi afastado do programa "Pingos nos Is", da Jovem Pan, até o fim do segundo turno da eleição presidencial edit

247 - O jornalista Augusto Nunes afirmou nesta terça-feira, 25, que foi afastado do programa "Pingos nos Is", da Jovem Pan, até o fim do segundo turno da eleição presidencial por descumprir regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por divulgar mentiras contra o ex-presidente Lula (PT).

"Autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura da Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem 4 expressões proibidas: ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores", disse no Twitter.

O jornalista bolsonarista afirmou que por isso foi afastado do programa.

“Hoje, pressionada pelo TSE e por Lula, a direção de Jornalismo da Jovem Pan dispensou-me dos Pingos até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso na Oeste”, escreveu no Twitter.

O plenário do TSE puniu a emissora Jovem Pan em três decisões proferidas em julgamento no plenário virtual em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas contra Lula.

A coligação do candidato petista pediu que a emissora fosse obrigada a dar direitos de resposta sobre a situação judicial do candidato, após os comentaristas da Jovem Pan afirmarem que Lula não foi inocentado, e sim "descondenado" pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O TSE não apenas concedeu os direitos de resposta como determinou que a emissora e seus comentaristas "se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações".

