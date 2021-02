BBB21: Globo admite autenticidade do áudio de Boninho em que diz que Lucas “tem problema com bebida”

A emissora alegou que houve uma “falha operacional” no vazamento do áudio do diretor do BBB, em conversa com Projota, um dos integrantes da casa edit

Revista Fórum - A Rede Globo, por meio de uma nota divulgada na noite deste domingo (7), admitiu que o áudio vazado de Boninho é autêntico. O diretor diz que Lucas Penteado não deveria ter sido selecionado para o reality porque “não podia beber”. Além disso, ele aconselha Projota a seguir no Big Brother, de acordo com informações da coluna de Mauricio Stycer, no UOL.

A emissora alegou que houve uma “falha operacional” no vazamento do áudio. No diálogo, o diretor do programa diz que o comportamento de Lucas se alterava quando ele ingeria bebida alcoólica.

“Bebia e virava gremlim. A gente agora vai acalmar o gremlim. A gente não sabia que ele não podia beber. A gente só descobriu depois que ele estava aí dentro. A gente não deveria nem ter deixado ele entrar”, disse Boninho.

