BBB 23: Fred Nicácio confronta Gustavo e Cristian e diz que sofreu racismo religioso: “houve demonização da minha fé”

247 - Eliminado do BBB 23, o médico Fred Nicácio em sua participação no programa Domingão do Huck, neste domingo (5), confrontou os também eliminados Cristian e Gustavo, além da atleta Key, que permanece na casa, e esclareceu que o que os três fizeram ao declararem que tinham “medo” da religião do médico, que é adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá, é intolerância religiosa e não um “mal-entendido” como justificou o fazendeiro ao “pedir desculpas”.

“É importante que a gente entenda que não foi um mal-entendido. Mal-entendido é outra coisa. [...] O que aconteceu é racismo religioso, intolerância religiosa. Se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, isso não teria acontecido”, repreendeu Nicácio.

Segundo Nicácio, por ser “representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso e maligno”. “Houve uma demonização da minha fé naquele momento”, pontuou o médico.

Quando a situação aconteceu durante o programa, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção dos participantes sobre diversidade religiosa. O discurso foi feito ao vivo, após a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian, na qual diziam ter medo da religião de Nicácio.

