BBC prevê tempestade perfeita para Bolsonaro em 2021

247 - Em reportagem publicada nesta terça-feira (22), a sucursal brasileira da rede britânica BBC avaliou que Jair Bolsonaro enfrentará em 2021 um teste de vida ou morte política, devido à conjunção de uma série de problemas na economia, na política interna e na relação com os outros países.

"A série de fatores negativos pode ser lida como uma espécie de 'tempestade perfeita', um período que testará a resiliência da gestão de Bolsonaro, segundo especialistas de várias áreas", avalia a rede britânica.

Na política externa, a primeira dificuldade política de Bolsonaro, apontada pela BBC, é a chegada ao poder do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. Bolsonaro tinha como principal aliado político internacional o atual presidente, Donald Trump, que foi derrotado. Além disso, Bolsonaro foi um dos últimos líderes internacionais a reconhecer a vitória de Biden.

Na área da economia, o fim do auxílio emergencial, que hoje é a principal política social do governo no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, terá impacto significativo na popularidade de Bolsonaro. O fim do auxílio emergencial vem junto com a chegada da segunda onda do vírus, que voltará a tensionar os serviços de saúde e pode comprometer a retomada da economia.

Há ainda a relação de Bolsonaro com o Congresso Nacional, em meio às eleições para as presidências da Câmara e do Senado no dia 1º de fevereiro. Para a BBC, as eleições obrigarão Bolsonaro a fazer novas concessões e acordos para tentar emplacar aliados no comando das duas casas legislativas.

