Biógrafo chapa-branca do dono da Globo, Pedro Bial agride Lula e diz que só o entrevista com detector de mentiras

247 – O biógrafo oficial do empresário Roberto Marinho, Pedro Bial, destilou seu preconceito contra o ex-presidente Lula e disse que só o entrevistaria com um detector de mentiras, em entrevista ao Manhattan Connection. Além de autor com um livro que esconde a verdade sobre o patrão, Bial se notabilizou como apresentador do BBB, um programa de baixa qualidade cultural no País. Confira sua fala e algumas reações:

o objetivo dessa gente é igualar lula a bolsonaro. isso não é jornalismo nem nunca foi. quem não passaria num polígrafo são eles https://t.co/YxNU9WcmC0 — cynara menezes (@cynaramenezes) April 15, 2021

Grosseiro, Bial diz que só entrevistaria Lula com detector de mentiras. (Uol) pic.twitter.com/GroDPJ3JdK — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) April 15, 2021

