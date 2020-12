Bolsonarismo têm mais engajamento nas redes sociais do que a esquerda

Dos 20 que mais repercutiram e geraram engajamento no Facebook e no Twitter, 14 são da base de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do seu filho Eduardo Bolsonaro edit

247 – Um dos principais desafios da esquerda é melhorar sua comunicação para rivalizar com a máquina bolsonarista. "Políticos e influenciadores bolsonaristas dominaram as discussões das redes sociais neste ano. Dos 20 que mais repercutiram e geraram engajamento no Facebook e no Twitter, 14 são da base de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e apenas seis são opositores", aponta nota pulicada nesta segunda-feira na coluna da jornalista Mônica Bergamo.

Os dados integram levantamento da consultoria .MAP, feito a partir da análise de 1,4 milhão de posts em perfis públicos entre 1º de janeiro e 17 de dezembro.

"A mobilização nas redes é liderada pelo próprio presidente — ele responde a 10,9% de toda a repercussão gerada por políticos sobre política, economia e bem-estar. A promoção de iniciativas relacionadas à epidemia, como o pagamento do auxílio emergencial, destacou-se. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é o segundo colocado, com 5,8% do engajamento, enquanto seu irmão Carlos, vereador no Rio pelo Republicanos, figura na 10ª posição. O ex-candidato a prefeito de SP Guilherme Boulos desponta como o político da esquerda que mais mobilizou os internautas, sendo o quarto colocado no ranking. A oposição ainda tem o ex-presidente Lula (11º), o governador Flávio Dino (18º) e o ex-governador Ciro Gomes (20º) entre os 20 mais bem colocados", informa ainda a jornalista.

