Bolsonarista Ana Paula Henkel processa Globo e Band por opiniões de Neto e Casagrande

Ex-jogadora de vôlei e atualmente engajada na militância de extrema-direita, Ana Paula Henkel processou a Globo e a Band por causa de comentários contra ela, da parte dos ex-jogadores e comentaristas Walter Casagrande Jr. e Neto. A polêmica aconteceu no último mês de fevereiro. A ex-atleta olímpica pede direito de resposta e uma indenização de R$ 10 mil de ambas as emissoras, por danos morais.

Reportagem do portal UOL teve acesso aos dois processos movidos pela medalhista de bronze em Atlanta 1996. Contra o Grupo Globo, Ana Paula interpelou o pedido na semana passada, no último dia 16 de abril, na 14ª Vara Cível de São Paulo. Já a ação contra a Band foi registrada ontem (20) na 4ª Vara Cível da Justiça de São Paulo. Ambas possuem objetivos parecidos.

O motivo do processo começou em 21 de fevereiro deste ano, quando Casagrande publicou em seu blog no GE, do Grupo Globo, um texto em que qualificava Ana Paula, apoiadora de Jair Bolsonaro (sem partido), "defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade".

No dia seguinte, em 22 de fevereiro, Neto entrou na história. No programa "Os Donos da Bola", da Band, o apresentador saiu em defesa de Casagrande e criticou a ex-jogadora de vôlei.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.