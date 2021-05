Bolsonarista Augusto Nunes é condenado a pagar indenização por chamar Gleisi de "amante"

Segundo o desembargador Alvaro Ciarlini, da 3ª Turma Cível do TJDFT, o apresentador da Record Augusto Nunes "abusou do seu direito à liberdade de expressão” e os ataques à deputada Gleisi Hoffmann são carregados de “conteúdo misógino e sexista" edit

247 - O bolsonarista Augusto Nunes, apresentador da TV Record, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil à presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, segundo a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Desembargadores da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por unanimidade, condenaram o apresentador por danos morais por ter chamado Gleisi de "amante" em textos publicados nos portais da revista "Veja" e no R7, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

O TJDFT determinou também que o acórdão condenatório seja publicado "pelo período mínimo de 30 dias" em todos os veículos em que "as ofensas foram divulgadas".

Segundo o desembargador Alvaro Ciarlini, os ataques de Nunes a Gleisi são carregados de conteúdo misógino e sexista, puramente com o intuito de agredir a demandante". Por isso, afirmou que o apresentador "abusou do seu direito à liberdade de expressão (liberdade de imprensa)".

