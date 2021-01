Jornalistas da Record planejam demissão em massa após bolsonarista Augusto Nunes assumir diretoria

As mais variadas críticas foram feitas a Augusto Nunes, mas a principal é que o veterano seria uma pessoa difícil de lidar. E muitos temem que a linha editorial do portal sofra interferências, já que o veterano é um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro edit

247 - Após a contratação do bolsonarista Augusto Nunes na diretoria da redação do portal R7, da Emissora Record, profissionais do local já estão procurando emprego na concorrência.

Segundo reportagem do “Na Telinha”, profissionais de diferentes níveis do R7, desde repórteres a editores, e todos reagiram com espanto à promoção de Nunes. Os jornalistas ouvidos --que pediram anonimato--, reprovaram a efetivação do novo diretor, que assumirá o posto apenas no dia 18 deste mês.

A reportagem ainda informa que as mais variadas críticas foram feitas a Augusto Nunes, mas a principal é que o veterano seria uma pessoa difícil de lidar. E muitos temem que a linha editorial do portal sofra interferências, já que o veterano é um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

