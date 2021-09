Bolsonaristas alteram charges de Nando Motta e Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, compartilha

As charges faziam menção ao desaparecimento e à morte de três meninos negros moradores de Belford Roxo e ao assassinato do menino João Pedro, de somente 14 anos edit

247 - O cartunista Nando Motta teve duas de suas charges distorcidas por bolsonaristas. As obras faziam menção ao desaparecimento e à morte de três meninos negros moradores de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e ao assassinato do menino João Pedro, de somente 14 anos.

Uma das charges adulteradas chegou a ser compartilhada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, no Twitter.

Ao Brasil 247, Motta disse ficar "chocado com a falta de caráter dessas pessoas em manipular o texto de um trabalho artístico, e ainda mais tentando subverter a narrativa, querer dizer que a gente faz separação entre que vidas a gente vai dar mais importância. Quando eles fazem esse tipo de provocação de que 'a esquerda só chora por pretos que foram assassinados pela polícia'. Lógico! Pretos são assassinados pela polícia há 400 anos".

"Meu objetivo com o meu trabalho é tentar evidenciar essa desigualdade histórica que a gente tem, tentar fazer essa reparação, promover mais esse olhar de que temos uma sociedade construída de uma maneira errada", completou o cartunista.

Entenda

Em uma das charges, Nando Motta desenhou os três jovens de Belford Roxo desaparecidos e fez uma crítica à demora das autoridades competentes para solucionar o caso.

Na charge adulterada, compartilhada pelo arquiteto Gerson Moreira no Instagram, a mensagem é totalmente adulterada e dá a entender que a morte dos meninos de Belford Roxo simplesmente não importa para "hipócritas esquerdistas".

A outra charge alterada foi a obra que faz uma homenagem ao menino João Pedro, morto aos 14 anos em maio de 2020 em uma operação conjunta das polícias Federal e Civil, no Complexo do Salgueiro, comunidade de São Gonçalo.

Neste caso, não só a legenda foi distorcida, mas até mesmo o desenho sofreu uma alteração barata.

No Twitter, Moreira admite ser o autor das manipulações.

