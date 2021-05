Um ano depois da morte do menino João Pedro pela polícia, ninguém foi punido

Morte de adolescente de 14 anos completa um ano na próxima terça-feira. Defensor público diz que apuração do caso na esfera estadual estava 'paralisado' desde outubro do ano passado edit

247 - O Ministério Público Federal vai voltar a investigar a morte do menino João Pedro Mattos Pinto, aos 14 anos. Ele foi morto há um ano em operação conjunta das polícias Federal e Civil, no Complexo do Salgueiro, comunidade de São Gonçalo.A morte causou comoção nacional e, com base no caso, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que as polícias só poderiam fazer operações em comunidades do Rio em "hipóteses absolutamente excepcionais". A reportagem é do portal G1.

A decisão do STF voltou a ser discutida após a operação no Jacarezinho, no início do mês, que deixou 28 mortos — a mais letal da história do Rio.

A reportagem diz que, inicialmente, a investigação da morte de João Pedro foi promovida pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. Depois, por indícios de que a morte tinha sido provocada por policiais civis (e não federais), o MPF deixou o caso.

A investigação estadual continua, mas está estagnada, segundo a Defensoria Pública. A volta do MPF ao caso deu ânimo à família de João Pedro, que cobra uma resposta do caso.

