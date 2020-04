Bolsonaro aguarda em silêncio enquanto base bolsonarista racha após possível demissão de Moro

As hashtags #SaiaMoro e #FicaMoro dividiram espaço nos tópicos do Twitter demonstrando um racha nas bases de apoio do governo Bolsonaro edit

247 - Após Jair Bolsonaro exonerar o delegado Maurício Valeixo da direção da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (24), grupos bolsonaristas aguardam com ansiedade nas redes sociais as diretrizes de comportamento do Clã Bolsonaro sobre a possível demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que deve acontecer em pronunciamento às 11 horas.

As hashtags #SaiaMoro e #FicaMoro disputaram espaços entre os assuntos mais comentados do Twitter, demonstrado um racha nas bases de apoio do governo Bolsonaro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), ambos na mira da Polícia Federal no inquérito que investiga a rede de propagação de fake news e a ligação com os financiamentos dos atos golpistas, ainda não se pronunciaram em qualquer veículo de comunicação.

O próprio Jair Bolsonaro também aguarda sem qualquer comunicação com seus apoiadores ou com a imprensa sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.