Bolsonaro cai e Doria cresce em popularidade digital com aprovação de vacina

Após a autorização do uso emergencial de vacinas contra o coronavírus, Jair Bolsonaro perdeu quase 20 pontos, desde o início do mês, no Índice de Popularidade Digital (IPD), elaborado pela consultoria Quaest. A escala vai de 0 a 100. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ganhou 18,7 pontos entre o sábado (16) e o domingo (17) edit