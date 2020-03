Bolsonaro faz mais uma "bolsonarice" ao se posicionar contra Mandetta, diz Merval

“Todo ministro que se destaca popularmente, e pode ter objetivos políticos, Bolsonaro trata de cortar-lhe as asas", diz o jornalista Merval Pereira sobre a insatisfação de Jair Bolsonaro com o protagonismo do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, no combate ao coronavírus edit

247 - O colunista Merval Pereira, um dos mais ligados à família Marinho, destaca que “a tentativa de tirar o protagonismo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta no combate ao Covid-19 não passa de mais uma bolsonarice, entre muitas”. Bolsonarice ainda não existe na língua portuguesa oficial, mas caminha para tornar-se um neologismo similar a tolice, burrice, asnice, todos derivados de substantivos com o sufixo “ice”, que tem em certos casos, como nesses, uma carga pejorativa indelével”, completa.

Merval, que apoiou golpe contra a presidente deposta Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avalia que o surgimento de uma nova palavra encontra eco na perda de apoio popular por parte de Bolsonaro.

“A ideia propagada de que representa mais de 57 milhões de eleitores que votaram nele é uma falácia”, diz o jornalista. “Todo ministro que se destaca popularmente, e pode ter objetivos políticos, Bolsonaro trata de cortar-lhe as asas. Mandetta já foi deputado federal, tem ligações políticas importantes, e a aparição diária para dar informações sobre a atividade do ministério da Saúde no combate ao Covid-19 tornou-o figura popular e simpática”, avalia. vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

“O mês de abril já está reservado, na visão técnica, para a quarentena de todos que não exerçam funções essenciais. Com habilidade, Mandetta passou as orientações sem aparentar que estava desautorizando a atitude do presidente ao visitar o comércio de algumas cidades satélites de Brasília. Mas ficou claro que o presidente exorbita, até quando defende o confinamento vertical de idosos e doentes”, afirma Merval.

