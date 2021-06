Bolsonaro já merece impeachment por roubo, diz Merval Pereira

247 – "As provas de que houve manobras irregulares e corruptas na compra dessas vacinas estão ficando evidentes e deixam muito complicada a situação de Bolsonaro A linha do tempo dessa história tem fatos inacreditáveis. Uma semana depois da denúncia feita pelo deputado Luis Miranda à presidência, a mulher de Ricardo Barros ganhou um cargo no conselho de Itaipu, com salário de R$ 27 mil para uma reunião a cada dois meses. Bolsonaro não mandou investigar as denúncias e Barros foi mantido como líder do governo, o que é a maior prova de que ele tinha toda a confiança do presidente", escreve o jornalista Merval Pereira, do Globo, em sua coluna.

"O motivo para o impeachment de Bolsonaro, que era ideológico, discutível, hoje é corrupção, roubo. Portanto, a atitude de Randolfe vale como posicionamento. Mas ainda há um caminho muito grande para se descobrir a corrupção dentro do governo Bolsonaro, que tem também o caso das madeireiras com o ex-ministro Ricardo Salles", aponta ainda.

