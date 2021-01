Bolsonaro posta vídeo em que Ratinho faz defesa do governo: "300 milhões de doses da vacina tá garantido"

Bolsonaro publicou trecho do programa em que Ratinho diz que o governo federal e o Ministério da Saúde têm sido "depreciados constantemente pela oposição e por parte da imprensa que não tem reconhecido a verdadeira importância do trabalho que está sendo realizado" edit

247 - Jair Bolsonaro usou as suas redes sociais para compartilhar trecho do Programa do Ratinho, em que o apresentador Carlos Massa faz ua defesa do governo e da política de enfrentamento da pandemia.

Com a legenda "Uma visão da política nacional", Bolsonaro publicou trecho do programa em que o apresentador Ratinho fez um pronunciamento defendendo Bolsonaro e o Ministério da Saúde do que classifica como campanha de "depreciação" por parte da imprensa e da oposição.

"Uma luz no fim do túnel se acendeu com o início da campanha de vacinação. O presidente Jair Bolsonaro tem recebido todo os tipos de críticas. O governo, o Ministério da Saúde tem sido depreciados constantemente pela oposição e por parte da imprensa que não tem reconhecido a verdadeira importância do trabalho que está sendo realizado. É de perder a paciência", afirmou o apresentador.

"O governo federal já garantiu 300 milhões de doses da vacina contra o covid-19 para este ano. Tá garantido", acrescentou Ratinho, afirmando que a campanha "já começou", apesar da realidade demonstrar que as doses obtidas pelo governo federal ainda não são suficientes para a completa imunização da população chamada de prioritária pelo próprio governo.

O ministro Eduardo Pazuello disse que o Brasil tem assegurado para este ano 354 milhões de doses, além dos 100 milhões de doses da Sinovac/Butantan. São mais 200 milhões da vacina de Oxford, da AstraZeneca com a Fiocruz – serão mais 100 milhões de doses até julho e outros 110 milhões de doses produzidos no Brasil no segundo semestre. Além da importação antecipada de 2 milhões de doses do fabricante na Índia. Quarenta e dois milhões de doses da Covax Facility – o consórcio global de países coordenado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, esse contrato não foram efetivamente formalizados.

Ele então mudou de assunto para criticar o que chamou de "espertalhões que não tem senso de cidadania" e furaram fila da vacinação e citou irregularidade na compra de respiradores, sem citar nenhum caso específico.

Ratinho foi contratado para fazer propaganda da reforma da Previdência. Na semana de Natal, Bolsonaro foi pescar junto com o apresentador em Santa Catarina.

- Uma visão da política nacional.



. Link no YouTube: https://t.co/q56UbxLmA2 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 29, 2021

