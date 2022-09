Bolsonaro tem a maioria de interações negativas nas redes após velório de rainha

O software da Vox Radar analisou as interações em publicações que associaram o ocupante do Planalto ao termo "rainha". No Twitter, 53% das postagens foram negativas edit

247 - A passagem de Jair Bolsonaro (PL) por Londres, na Inglaterra, onde participou do funeral da Rainha Elizabeth II gerou mais 1,2 milhão de interações no Instagram, Facebook e Twitter entre o domingo (18) e 19h dessa segunda-feira (19). Na análise, foi levada em conta as interações em publicações que associaram o ocupante do Planalto ao termo "rainha". No Twitter, 53% das postagens foram negativas, 30% neutras e 17% positivas. Os números foram divulgados pelo software da Vox Radar, especializado em análise de redes sociais, encomendados pela startup de comunicação O Pauteiro.

Entre os perfis que postaram utilizando o termo "rainha", cerca de 40% são perfis fora da polarização política, 24% manifestam identificação com a esquerda, 22% são ligados ao bolsonarismo e outros 14% são identificados com a direita não bolsonarista.

Os percentuais foram mais negativos quando associados o termo "Malafaia" a Bolsonaro, em referência ao pastor Silas Malafaia, que fez parte da comitiva brasileira presente ao velório. Setenta por cento das menções foram negativas, 25% neutras e somente 5% positivas.

