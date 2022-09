"Bolsonaro usa o 7 de Setembro para pregar o golpe e seu lugar é na cadeia", diz Reinaldo Azevedo

"O crime de sedição e golpe de estado não desaparece com o fim do mandato. Que Bolsonaro se encontre com a cadeia”, diz o jornalista Reinaldo Azevedo edit

247 - “Não adianta. O biltre tem a sua natureza golpista e faz questão de revelá-la a cada ato, a cada decisão. Seu lugar é a cadeia, não a Presidência da República”, diz o jornalista Reinaldo Azevedo em sua coluna no UOL. “Nunca antes na história deste país um presidente subversivo usou o cargo para pregar luta armada e golpe de Estado. E Bolsonaro faz as duas coisas”, destaca.

Ainda segundo ele, “é claro que o ato deste dia 7 começou a ser preparado há muito tempo. Entregar o poder nunca esteve entre os planos de Bolsonaro. Seu ataque às instituições, ainda de forma velada, começou já nos dois discursos de posse, no dia 1º de janeiro de 2019. É mentira que a pandemia marca a sua ruptura com o Supremo, dando início, então, à trajetória tresloucada. Nada disso”.

“A batalha empreendida por ele contra o STF durante a pandemia foi só o momento extremo da loucura homicida. Coube ao tribunal, no estrito cumprimento da Constituição, garantir o direito dos brasileiros à Saúde, evitando que um celerado jogasse o país no caos absoluto. De toda sorte, a desordem promovida a partir do Palácio do Planalto contribuiu para a montanha de 700 mil mortos”, ressalta Azevedo.

“Se todas as ilegalidades a que apelou até agora lhe derem mais um mandato, então o golpe na democracia será certo. A menos que o país se levante. E não será sem dor. Se perder, a única coisa que cabe a um regime democrático é exigir que aqueles que tentaram destruí-lo arquem com o peso de suas escolhas. O crime de sedição e golpe de estado não desaparece com o fim do mandato. Que Bolsonaro se encontre com a cadeia”, finaliza.

